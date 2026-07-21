Алексей Батраков рассказал о свадьбе с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал подробности о своей свадьбе с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной.

«Всё прошло замечательно. Подготовка велась около полугода, поэтому рад, что всё прошло так, как мы и хотели. С организацией, подбором костюмов помогали специально обученные люди.

У меня было только одно пожелание — поменьше футбола. Постарались от этого отойти, потому что в семейной жизни и так много игры.

Гостей было около 60-70 человек. Футбольных людей точно не большинство, позвал ребят, с кем наиболее тесно общаюсь за пределами поля. После свадьбы улетели в Турцию на пять-шесть дней, отдохнули вдвоём, побыли в своих эмоциях. Хотелось бы побольше, но работу никто не отменял», — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

Полное интервью с Батраковым читайте скоро на «Чемпионате».