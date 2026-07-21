«Вижу, как много людей ждали нашего поражения». Де Пауль обратился к хейтерам после ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль поделился постом с эмоциями после финала чемпионата мира 2026 года, где его команда уступила Испании со счётом 0:1.

«Самая большая боль заключается в том, что мы не смогли снова привезти трофей чемпионата мира в нашу страну, потому что если кто-то и заслуживал того, чтобы снова испытать это чувство, так это все вы.

Но по прошествии нескольких часов мы начинаем понимать, что ваша связь с национальной командой выходит далеко за рамки трофея, и это то, за что я хочу держаться, пока переживаю этот момент.

Сегодня я вижу, как много людей ждали нашего поражения, проводя весь чемпионат мира, распространяя беспочвенные теории заговора, просто чтобы облегчить боль от того, что они не могут испытать то, чем живут все аргентинцы. Потому что наши улыбки беспокоят их, потому что то, какими мы являемся, беспокоит их. Но всё, что мы сделали, это подтвердили, что страсть и любовь, которые мы испытываем к нашей футболке, могут преодолеть все.

Это ещё долго будет причинять боль, но сегодня, как никогда, я горжусь тем, что я аргентинец», — написал де Пауль в социальных сетях.

Родриго де Пауль, выступающий за «Интер Майами», провёл на турнире семь матчей за сборную и отдал одну результативную передачу.