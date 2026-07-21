«Это просто свинство!» Черданцев — о решении отдать «Золотой мяч» ЧМ Родри, а не Месси

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев опубликовал пост с критикой решения отдать «Золотой мяч» чемпионата мира 2026 года испанцу Родри, а не аргентинцу Лионелю Месси.

«Вообще не понял, по какому принципу выдан «Золотой мяч» Родри. Он безусловно хороший футболист. Но можно назвать хотя бы один(!) матч, в котором Родри тащил свою команду? Выделялся? Спасал? Творил чудеса? Отдавал и забивал? 0 голов, 0 голевых.

Испания такая сборная, что в ней каждый на своём месте и настолько налажена командная игра, что даже Ямаль не очень выделялся.

Мбаппе набрал 14 баллов по «гол плюс пас». Лучший бомбардир последнего чемпионата мира по хоккею Свен Андригетто набрал … 15 очков🤯. В 10 матчах, а не в 8!

Хорошо, допустим, применяется принцип, что «Золотой мяч» выдают игроку победившей команды. Я в целом согласен с этим принципом, при условии, что этот футболист действительно был невероятно хорош, но из последних пяти ЧМ в трёх приз получал игрок не из команды чемпиона: Модрич в 2018 году, Месси в 2014-м и Форлан в 2010-м. У вас на поле стоит один из величайших игроков в истории игры. Да, его команда провалила финал, и его партнёры сыграли неубедительно. В этом разве есть его вина? Футбол такая игра, что будь ты сто раз великим, в одиночку против такой сильной команды как Испания ты не можешь ничего. Не можешь, даже когда ты не один, как в случае с Францией, которая конечно на голову сильнее Аргентины по составу. Но со 116 по 120 минуты именно Месси сделал всё, чтобы его команда сравняла счёт в безнадёжном матче. И ведь почти сравняла!

Месси провёл блестящий турнир. Дело даже не возрасте. В данном случае перед «Золотым мячом» все равны. Однако 12 балов по «гол плюс пас» (8+4), а главное сам факт, что Месси тащил эту в целом весьма среднюю команду в финал, не может игнорироваться. В начале турнира все голы Аргентины только Месси и забивал, ну а с Англией именно его две голевые одна из которых шедевральная вывели Аргентину в финал.

Это не достойно «Золотого мяча»?!

Великий спортсмен заканчивает скорее всего карьеру. Я не фанат Месси. Я другого поколения. Но это не важно. Месси в отличие от Родри провёл несколько ярчайших матчей на турнире, по итогам конкретно которого определяется лучший игрок.

Вот согласно сайту FIFA группа экспертов, определивших обладателя Золотого мяча: Юрген Клинсман (Германия), Пабло Сабалета (Аргентина) — финалист ЧМ-2014, Жилберту Силва (Бразилия) — чемпион мира 2002, Йон-Даль Томассон (Дания) — бывший форвард «Милана», Майкл О'Нилл (Северная Ирландия), Отто Аддо (Гана), Арон Винтер (Нидерланды), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Тобин Хит (США) — двукратная чемпионка мира среди женщин, Джейн Ладлоу (Уэльс) — бывшая футболистка «Арсенала». Руководитель этой группы — Арсен Венгер. Мне кажется, эти люди поступили по отношению к Месси мягко говоря некрасиво. Да что там: это просто свинство!

Да, и судейство, поведение игроков сборной Аргентины и всё прочее не имеет и не может иметь вообще никакого отношения к определению лучшего игрока турнира», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Испания стала чемпионом мира 2026 года после победы над Аргентиной в финале со счётом 1:0.