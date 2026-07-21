Губерниев ответил на обращение Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на обращение аргентинского звёздного форварда Лионеля Месси, который после финального матча чемпионата мира 2026 года со сборной Испании опубликовал пост, где поделился эмоциями, поздравил соперника и поблагодарил фанатов. Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Спасибо, Лео!!! Мы не потерпим хамства в твой адрес!!! Легенда в наших сердцах!!! И в сердце брата Елдырина!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями.

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