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Губерниев раскритиковал аргентинцев на фоне расследования ФИФА драки после финала ЧМ-2026

Губерниев раскритиковал аргентинцев на фоне расследования ФИФА драки после финала ЧМ-2026
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новости, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила комиссию по вопросам дисциплины и этики для расследования возможных нарушений в связи с дракой аргентинских игроков с испанцами после финала чемпионата мира 2026 года. Комментатор раскритиковал действия аргентинских футболистов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Ябеды, драчуны и плаксы! Тьфу на таких!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

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