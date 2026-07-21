Губерниев раскритиковал аргентинцев на фоне расследования ФИФА драки после финала ЧМ-2026

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новости, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила комиссию по вопросам дисциплины и этики для расследования возможных нарушений в связи с дракой аргентинских игроков с испанцами после финала чемпионата мира 2026 года. Комментатор раскритиковал действия аргентинских футболистов.

«Ябеды, драчуны и плаксы! Тьфу на таких!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.