Goal обновил топ-20 претендентов на «Золотой мяч» после финала ЧМ, Месси — в топ-3

Портал Goal представил рейтинг из 20 главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам текущего сезона, обновив данные после финала чемпионата мира, в котором Испания победила Аргентину (1:0). По данным источника, фаворитом на текущий момент остаётся нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Основными конкурентами Кейна считается чемпион мира вингер сборной Испании Ламин Ямаль. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднялся в рейтинге на третью строчку.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

3. Лионель Месси («Интер» Майами, сборная Аргентины).

4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).

6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).

7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).

10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании).

11. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).

12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).

13. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

14. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

15. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании).

16. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко).

17. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании).

18. Давид Райя («Арсенал», сборная Испании).

19. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

20. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).