15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины — источник

Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины — источник
Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

По информации источника, футболист произнёс эмоциональную речь в раздевалке перед финалом ЧМ-2026, объявив о том, что эта встреча стала для него заключительной в составе «альбиселесте».

Напомним, сборная Аргентины проиграла Испании в решающем матче турнира со счётом 0:1 в дополнительное время. На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

Материалы по теме
Goal обновил топ-20 претендентов на «Золотой мяч» после финала ЧМ, Месси — в топ-3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android