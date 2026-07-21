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ФИФА сообщила, что на ЧМ-2026 был установлен рекорд мировых первенств по числу голов

ФИФА сообщила, что на ЧМ-2026 был установлен рекорд мировых первенств по числу голов
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Международная федерация футбола (ФИФА) зафиксировала новый рекорд мировых первенств по количеству забитых мячей. На чемпионате мира — 2026, который принимали США, Мексика и Канада, команды забили 308 голов.

Прежнее достижение было установлено на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда в 64 матчах взятие ворот было зафиксировано 172 раза. По среднему числу голов за матч турнир в Северной Америке (2,96) опережает соревнования в Катаре (2,69).

Отметим, ЧМ-2026 стал первым турниром с в новом формате с 48 сборными и 104 играми. В решающем матче Испания взяла верх над Аргентиной со счётом 1:0 в дополнительное время. Победный мяч на турнире забил вышедший на замену испанский форвард Ферран Торрес. Ассистировал ему вингер Нико Уильямс.

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