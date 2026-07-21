Месси и Де Пауль не полетели со сборной в Аргентину после финала ЧМ-2026 — источник

Аргентинские футболисты Лионель Месси и Родриго Де Пауль не полетели с командой в страну после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает OneFootball.

По информации источника, это связано с тем, что футболисты «Интер Майами» живут в США, поэтому они начнут свой отпуск в стране, где базируются их клубы. Отмечается, что лишь часть команды отправится чартерным рейсом в Буэнос-Айрес. Утверждается, что в столице Аргентины не будут публично праздновать и чествовать серебряных призёров ЧМ.

Напомним, в финале ЧМ Аргентина в дополнительное время проиграла Испании со счётом 0:1. Для «Фурия Роха» это второй титул на престижнейшем состязании сборных в истории.