Месси и Де Пауль не полетели со сборной в Аргентину после финала ЧМ-2026 — источник
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Аргентинские футболисты Лионель Месси и Родриго Де Пауль не полетели с командой в страну после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает OneFootball.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
По информации источника, это связано с тем, что футболисты «Интер Майами» живут в США, поэтому они начнут свой отпуск в стране, где базируются их клубы. Отмечается, что лишь часть команды отправится чартерным рейсом в Буэнос-Айрес. Утверждается, что в столице Аргентины не будут публично праздновать и чествовать серебряных призёров ЧМ.
Напомним, в финале ЧМ Аргентина в дополнительное время проиграла Испании со счётом 0:1. Для «Фурия Роха» это второй титул на престижнейшем состязании сборных в истории.
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