19-летний Ямаль праздновал чемпионский титул Испании на параде в Мадриде, надев корону
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В столице Испании Мадриде проходил парад, посвящённый победе местной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 году. Вингер сборной Ламин Ямаль отпраздновал победу команды в короне и с Кубком мира в руках.
Отметим, на площади во время парада собралось около двух миллионов болельщиков. Команда шествовала на автобусе к финальной точке парада.
Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная под руководством Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время с минимальным счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Единственный мяч в титульной игре забил вышедший на замену форвард Ферран Торрес.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
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