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«Нет слов, чтобы описать боль...» Джулиано Симеоне обратился к фанатам Аргентины после ЧМ

«Нет слов, чтобы описать боль...» Джулиано Симеоне обратился к фанатам Аргентины после ЧМ
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Полузащитник сборной Аргентины Джулиано Симеоне поделился постом с эмоциями после финала чемпионата мира 2026 года, где его команда уступила Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую я сейчас испытываю… Я могу лишь извиниться за то, что не смог привезти вам Кубок, и поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всего чемпионата мира, как на поле, так и издалека», — написал Симеоне на своей странице в социальной сети X.

Джулиано Симеоне, выступающий за мадридский «Атлетико», провёл на турнире три матча за сборную и не отметился результативными действиями.

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