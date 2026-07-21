«Нет слов, чтобы описать боль...» Джулиано Симеоне обратился к фанатам Аргентины после ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Джулиано Симеоне поделился постом с эмоциями после финала чемпионата мира 2026 года, где его команда уступила Испании со счётом 0:1.

«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую я сейчас испытываю… Я могу лишь извиниться за то, что не смог привезти вам Кубок, и поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всего чемпионата мира, как на поле, так и издалека», — написал Симеоне на своей странице в социальной сети X.

Джулиано Симеоне, выступающий за мадридский «Атлетико», провёл на турнире три матча за сборную и не отметился результативными действиями.