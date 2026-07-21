Родри выступил с речью перед премьер-министром Испании после титула на ЧМ-2026

Капитан сборной Испании Родри на встрече с премьер-министром страны Педро Санчесом прокомментировал триумф национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Это самый особенный трофей. Выиграть со своей страной — лучшее, что может случиться. Высшее достижение в футболе. К счастью, у нас не было эпизодов, когда мы по-настоящему сталкивались с проблемами. Для меня лично самой тяжелой стала решающая игра. Поколение в этой команде росло, глядя, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. Для нас это высшее достижение в футболе. Думаю, мы провели очень цельный чемпионат мира. Финал был самым тяжелым поединком, хотя правда и то, что мы надежно сдерживали Аргентину», — приводит слова Родри AS.

Для Испании данный титул второй в истории. Впервые сборная взяла титул в 2010 году.