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Родри выступил с речью перед премьер-министром Испании после титула на ЧМ-2026

Родри выступил с речью перед премьер-министром Испании после титула на ЧМ-2026
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Капитан сборной Испании Родри на встрече с премьер-министром страны Педро Санчесом прокомментировал триумф национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это самый особенный трофей. Выиграть со своей страной — лучшее, что может случиться. Высшее достижение в футболе. К счастью, у нас не было эпизодов, когда мы по-настоящему сталкивались с проблемами. Для меня лично самой тяжелой стала решающая игра. Поколение в этой команде росло, глядя, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. Для нас это высшее достижение в футболе. Думаю, мы провели очень цельный чемпионат мира. Финал был самым тяжелым поединком, хотя правда и то, что мы надежно сдерживали Аргентину», — приводит слова Родри AS.

Для Испании данный титул второй в истории. Впервые сборная взяла титул в 2010 году.

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