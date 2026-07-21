Вице-президент Аргентины отреагировала на поражение сборной в финале ЧМ-2026 от Испании

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль прокомментировала поражение национальной команды от Испании в дополнительное время со счётом 0:1 в финале чемпионата мира 2026 года.

«Благодарю национальную команду за то, что вы выложились за Аргентину полностью! Мы любим и уважаем вас, поскольку вы воплощаете лучшие черты нашего народа: отвагу, трудолюбие, талант и умение. Спасибо, ведь 50 миллионов аргентинцев объединены сине-белыми цветами», — написала Вильярруэль на своей странице в соцсети X.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями.