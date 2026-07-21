«Пора вставать». Защитник Аргентины Ромеро обратился к фанатам после финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро опубликовал обращение к болельщикам своей страны после проигранного финала чемпионата мира 2026 года, где его команда уступила Испании со счётом 0:1.

«В этот раз не вышло. Поверьте, это тяжело. Очень тяжело, так как никто больше нас не хотел продолжать эту историю. Мы хотели вновь привезти кубок домой, но не сложилось. Но в самоотдаче нам не откажешь. Мы выложились полностью. Мы стали вторыми, однако никогда не переставали представлять Аргентину с той гордостью и верностью, которых требует майка национальной команды. Я очень горжусь этим и мне повезло быть частью этой семьи!

Нам жаль, что мы не смогли принести вам ту радость, которой так сильно хотели поделиться. Мы играли ради вас, ради каждого аргентинца, поддерживавшего нас по всему миру. Мы ощущали эту поддержку ежедневно. Сегодня пора вставать. Начинать заново. Работать интенсивнее, верить в себя сильнее и готовиться к тому, чтобы футболка сборной вернулась туда, куда мы сами ее подняли за последние годы — на самый верх. Потому что финалы не дарят, их завоевывают, доходя до них. И эта команда продолжит бороться, единым коллективом, с той же мечтой, что и всегда.

Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что доверяете. Мы поднимемся снова. Такова Аргентина. Всегда вместе», — написал Ромеро на своей странице в соцсети X.

Кристиан Ромеро, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур», провёл на турнире семь матчей за сборную, отметился голом и одной результативной передачей.