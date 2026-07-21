«Аргентина – одна из самых расистских стран мира». Актёр Сэмюэл Л. Джексон — о сборной

Актёр Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих людей не болеть за Аргентину на чемпионате мира.

После поражения аргентинцев в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время) американский актёр опубликовал в соцсетях пост с изображением своего персонажа из фильма «Джанго освобожденный» Стивена – бывшего темнокожего раба, пренебрежительно относящегося к другим темнокожим – одетого в футболку сборной Аргентины.

Пост про сборную Аргентины Фото: Соцсети Сэмюэла Л. Джексона

«Дорогие темнокожие люди… Пожалуйста, не болейте за Аргентину на чемпионате мира. Аргентина исторически была одной из самых расистских стран в мире, если не самой расистской. Если вы темнокожий и болеете за Аргентину, то, по-моему, вы выглядите именно так. Мы слышим вас громко и отчётливо», – говорится в посте.

Напомним, в финале ЧМ Аргентина в дополнительное время проиграла Испании со счётом 0:1. Для «Фурия Роха» это второй титул на ЧМ в истории.