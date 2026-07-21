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Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ

Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ
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Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ-2026.

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», – написал Ди Мария в соцсети.

На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

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