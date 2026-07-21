Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ

Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ-2026.

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.

«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», – написал Ди Мария в соцсети.

На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.