Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ-2026.
В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.
«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», – написал Ди Мария в соцсети.
На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.
По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.
- 21 июля 2026
-
05:52
-
05:46
-
05:35
-
05:22
-
05:12
-
04:58
-
04:52
-
04:45
-
04:36
-
04:23
-
04:01
-
03:47
-
03:29
-
03:15
-
03:08
-
02:46
-
02:37
-
02:21
-
02:03
-
01:54
-
01:35
-
01:02
-
00:58
-
00:53
-
00:49
-
00:48
-
00:41
-
00:41
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:02
-
00:00
- 20 июля 2026
-
23:50
-
23:42