«ФИФА хочет отдать ЧМ Месси». Криштиану Роналду лайкнул провокационный пост в Сети

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в одной из соцсетей передачи Espejo Publico, в которой выложен фрагмент эфира с критикой сборной Аргентины и ФИФА.

В показанном видео испанская журналистка Пилар Родригес Лосантос 17 июля раскритиковала аргентинскую национальную команду и ФИФА.

«Это сборная, которая должна была вылететь ещё примерно пять матчей назад. Она прошла дальше благодаря помощи ФИФА, которая является одной из самых коррумпированных институций на планете Земля. Я считаю, что мы будем играть не против Аргентины, а против всей организации ФИФА, которая хочет отдать чемпионат мира Месси, как и четыре года назад», — сказала она.

Другой участник программы, Рубен Амон, в свою очередь назвал ФИФА «мафиозной и позорной организацией».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1 после дополнительного времени.

ИСПАНИЯ — чемпион МИРА! Месси без кубка | ЧемпМира#9