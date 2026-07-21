Кака выступил с заявлением о необходимости реформ в бразильском футболе после провала ЧМ

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака заявил, что национальной команде необходим долгосрочный проект развития.

«Эти моменты на чемпионате мира показывают, что мы отстаём. Поэтому перестройка нашего способа работы начинается с того, что Бразильская конфедерация футбола берёт на себя руководство, привлекает клубы и говорит: «Давайте подумаем о долгосрочном проекте, о том, что мы будем делать, как мы будем вести этот процесс, как будем привлекать молодёжные категории и как развивать всех этих футболистов.

Я не очень много знаю о проекте Марокко, например, но то, что я слышал здесь, кажется, что это хороший проект, который реализуется уже много лет. Сначала они стали чемпионами мира в категории U-20, а сборная U-20 поставляет игроков для основной команды; затем тренер сборной U-20 возглавил главную сборную.

Они проиграли сборной Франции, которая была среди фаворитов на победу, но провели отличный чемпионат мира. На последнем чемпионате мира они дошли до полуфинала. Это хорошие примеры, которым нам стоит следовать.

И Франция, и Испания. Если я не ошибаюсь, среди игроков сборной Испании, которые сыграли в финале Олимпийских игр против Бразилии, 20 сейчас выступают за национальную команду. Нам нужно провести всесторонний анализ и подумать о долгосрочном проекте», — приводит слова Кака Goal.com.

Бразилия вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 от Норвегии.

Зачем Неймар вернулся в сборную Бразилии