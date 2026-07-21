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«Вообще была никакой». Олег Блохин обрушился с критикой на сборную Аргентины

«Вообще была никакой». Олег Блохин обрушился с критикой на сборную Аргентины
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Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0 после д. в.)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

– Оправдал ли этот чемпионат мира ваши ожидания?

– В целом – да.

– Что вас больше всего удивило или порадовало?

– Удивила игра Аргентины в финале с Испанией. Аргентинская команда в этом матче вообще была никакой. Более того, её игроки еще и устроили драку после окончания матча. Аргентинцы просто грубили, а не играли в футбол. Испания же – наоборот. Если ни одного удара по воротам со стороны сборной Аргентины за девяносто минут не было, то как можно выиграть? Что это вообще за игра?

– За кого болели в финале?

– За испанцев. Но несмотря на это, всё же ожидал увидеть красивый футбол с обеих сторон. А получилось так, что играла одна Испания.

– Звание чемпиона мира сборная Испании завоевала заслуженно, и это даже не поддается сомнению.

– Конечно. Это по её игре было видно не только в финале.

– Кто кроме сборной Испании заслуживает добрых слов на этом футбольном форуме?

– Норвегия. Вспомнил бы ещё и Марокко, да и Египет неплохо играл, Кот-д’Ивуар. Много команд выглядели вполне достойно.

– А кого бы отнесли к разочарованиям?

– Больше всего – сборную Германии. А ещё Бразилию. Эти две команды очень разочаровали. Не знаю, в чём причина, но от них я ожидал большего, – приводит слова Блохина Sport.ua.

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