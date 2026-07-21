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ФИФА обрезала президента США Трампа с командного фото сборной Испании с трофеем ЧМ

ФИФА обрезала президента США Трампа с командного фото сборной Испании с трофеем ЧМ
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ФИФА опубликовала официальную командную фотографию сборной Испании после победы на чемпионате мира, на которой отсутствует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Telegraph.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

После церемонии награждения Трамп на несколько мгновений остался рядом с испанскими футболистами, пока те праздновали завоевание трофея. Однако на снимках, опубликованных в официальных аккаунтах турнира и ФИФА в соцсетях, американский лидер в кадр не попал — фотография была обрезана таким образом, что его на ней не видно.

Фото: Срин с аккаунта FIFA World Cup в Х

Во время финального матча зрители также освистали Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино, когда они появились на поле перед церемонией награждения.

Помимо них, участие в награждении победителей приняли президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0.

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