ФИФА обрезала президента США Трампа с командного фото сборной Испании с трофеем ЧМ

ФИФА опубликовала официальную командную фотографию сборной Испании после победы на чемпионате мира, на которой отсутствует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Telegraph.

После церемонии награждения Трамп на несколько мгновений остался рядом с испанскими футболистами, пока те праздновали завоевание трофея. Однако на снимках, опубликованных в официальных аккаунтах турнира и ФИФА в соцсетях, американский лидер в кадр не попал — фотография была обрезана таким образом, что его на ней не видно.

Фото: Срин с аккаунта FIFA World Cup в Х

Во время финального матча зрители также освистали Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино, когда они появились на поле перед церемонией награждения.

Помимо них, участие в награждении победителей приняли президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0.

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