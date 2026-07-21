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The Telegraph сообщил о будущем Родри после признания лучшим игроком ЧМ-2026

The Telegraph сообщил о будущем Родри после признания лучшим игроком ЧМ-2026
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«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Родри, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение 30-летнего испанца рассчитано до лета 2027 года, однако будущее футболиста в клубе пока остаётся неопределённым. Ранее Родри признавался, что ему было бы трудно отказаться от возможности перейти в мадридский «Реал», однако, по информации источника, испанский клуб не рассматривает вариант с его подписанием.

На этом фоне руководство «Манчестер Сити» уже сделало хавбеку предложение о новом контракте. При этом финансовые условия и срок потенциального соглашения не раскрываются.

Родри выступает за «горожан» с июля 2019 года. Тогда английский клуб приобрёл футболиста у «Атлетико» за € 70 млн.

Напомним, Родри был признан самым ценным игроком ЧМ-2026.

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