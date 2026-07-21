Игрок из сборной Франции признан лучшим футболистом-созидателем на ЧМ-2026

ФИФА определила лучших игроков ЧМ-2026 на основе статистических данных.

Все полевые игроки на турнире получили оценку от нуля до 10 баллов в трёх категориях – атакующие, созидательные и оборонительные действия.

Французский вингер Майкл Олисе стал лидером среди созидателей с оценкой 8.29 – рейтинг отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты. Олисе стал лучшим ассистентом ЧМ-2026 с семью голевыми передачами.

Вторым в рейтинге стал Лионель Месси (8.26), третьим – Килиан Мбаппе (7.84).

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.