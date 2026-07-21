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В Турции прошли массовые задержания по делу о ставках. Названы подозреваемые игроки

В Турции прошли массовые задержания по делу о ставках. Названы подозреваемые игроки
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Прокуратура Стамбула провела крупную операцию в рамках расследования дела о незаконных ставках на футбол. Как сообщает Министр юстиции Акын Гюрлек в Х, под подозрение попали 19 руководителей клубов, входящих в систему Турецкой футбольной федерации (TFF), которые, по версии следствия, заключали пари на матчи с участием своих команд.

Следователи проанализировали данные онлайн-платформ государственного букмекера IDDAA за период с 2020 по 2026 год, сопоставив их со временем работы функционеров в клубах. По информации прокуратуры, подозреваемые ставили не только на победы своих команд, но и на исходы встреч с участием соперников, различные тоталы, а также индивидуальную статистику футболистов.

Больше всего ставок, по данным следствия, сделал представитель «Бешикташа» Толга Кыргыз — на его счету 1488 пари. Далее в списке идут Керем Гюрель («Бешикташ», 996 ставок), Авни Акдемир («Эрзурумспор», 218), Юнсал Яманер («Бандырмаспор», 144) и Саваш Татиль («Аданаспор», 124).

В ходе расследования правоохранительные органы изучили информацию с семи онлайн-сервисов, сотрудничающих с IDDAA, включая Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Bilyoner и Birebin. Кроме того, к материалам дела были приобщены финансовые данные MASAK.

Обыски и задержания одновременно прошли в десяти провинциях Турции. По данным прокуратуры, двое фигурантов находятся за пределами страны, а расследование продолжается.

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