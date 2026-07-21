ФИФА назвала лучшего игрока обороны на ЧМ-2026. В топ-3 — футболисты из сборной Испании

ФИФА определила лучших игроков ЧМ-2026 на основе статистических данных.

Все полевые игроки на турнире получили оценку от нуля до 10 баллов в трёх категориях – атакующие, созидательные и оборонительные действия.

Полузащитник сборной Испании Родри занял первое место в оборонительном рейтинге с оценкой 8.23. Примечательно, что Родри стал лучшим игроком турнира, получив «Золотой мяч» розыгрыша — на мировом первенстве игрок провёл все восемь встреч.

В топ-3 также вошли два испанских защитника – Пау Кубарси (7.6) и Педро Порро (7.59).

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.