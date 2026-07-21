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Кошту из Португалии стал лучшим вратарём ЧМ-2026 по оборонительным действиям

Кошту из Португалии стал лучшим вратарём ЧМ-2026 по оборонительным действиям
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ФИФА определила лучших игроков ЧМ-2026 на основе статистических данных.

Все полевые игроки на турнире получили оценку от нуля до 10 баллов в трёх категориях – атакующие, созидательные и оборонительные действия.

Также ФИФА назвала лучших голкиперов турнира: лучшим среди вратарей по оборонительным действиям стал португалец Диогу Кошта, совершивший 19 сэйвов в пяти матчах и получивший оценку 8.44. Примечательно, что сборная Португалии вылетела с ЧМ-2026 ещё на стадии 1/8 финала, проиграв команде Испании 0:1.

Лучшим по владению стал голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.

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