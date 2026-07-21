«Меньше болтай, придурок». Marca раскрыла подробности перепалки Отаменди и Родри

После финального свистка матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0, между защитником аргентинцев Николасом Отаменди и полузащитником испанцев Родри произошла словесная перепалка.

«Меньше болтай, придурок, вы же всю неделю ныли. И ты, и Лапорт – оба. Так не делается. Вы всё время жаловались судьям, дружище», — сказал Отаменди, когда Родри подошёл к нему после матча, чтобы поприветствовать.

Удивлённый испанец переспросил, что именно тот имеет в виду. В ответ аргентинский защитник добавил:

«Лапорт? Разве ты не видел, что он говорил на этой неделе?» — сказал Отаменди. Слова обоих игроков приводит Marca. После этого Родри не стал продолжать разговор и ушёл.

Напомним, Отаменди и Родри пересекались в «Манчестер Сити» в сезоне-2019/2020.