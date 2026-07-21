15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Меньше болтай, придурок». Marca раскрыла подробности перепалки Отаменди и Родри

«Меньше болтай, придурок». Marca раскрыла подробности перепалки Отаменди и Родри
Комментарии

После финального свистка матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0, между защитником аргентинцев Николасом Отаменди и полузащитником испанцев Родри произошла словесная перепалка.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Меньше болтай, придурок, вы же всю неделю ныли. И ты, и Лапорт – оба. Так не делается. Вы всё время жаловались судьям, дружище», — сказал Отаменди, когда Родри подошёл к нему после матча, чтобы поприветствовать.

Удивлённый испанец переспросил, что именно тот имеет в виду. В ответ аргентинский защитник добавил:

«Лапорт? Разве ты не видел, что он говорил на этой неделе?» — сказал Отаменди. Слова обоих игроков приводит Marca. После этого Родри не стал продолжать разговор и ушёл.

Напомним, Отаменди и Родри пересекались в «Манчестер Сити» в сезоне-2019/2020.

Материалы по теме
The Telegraph сообщил о будущем Родри после признания лучшим игроком ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android