«Отвратительное спортивное поведение». Хитцльшпергер — о сборной Аргентины в финале ЧМ

Бывший немецкий футболист Томас Хитцльшпергер раскритиковал поведение игроков сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.

«Я думал, что сборная Парагвая вела себя плохо, но Паредес, Энцо Фернандес, Отаменди – да и все остальные – показали просто отвратительное спортивное поведение», – написал Хитцльшпергер в соцсети.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.