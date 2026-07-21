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«Отвратительное спортивное поведение». Хитцльшпергер — о сборной Аргентины в финале ЧМ

«Отвратительное спортивное поведение». Хитцльшпергер — о сборной Аргентины в финале ЧМ
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Бывший немецкий футболист Томас Хитцльшпергер раскритиковал поведение игроков сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я думал, что сборная Парагвая вела себя плохо, но Паредес, Энцо Фернандес, Отаменди – да и все остальные – показали просто отвратительное спортивное поведение», – написал Хитцльшпергер в соцсети.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.

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