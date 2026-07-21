«Зенит» готов платить Данило зарплату, сильно превышающую вариант «Палмейраса» — ESPN

«Зенит» продолжает проявлять серьёзный интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило и намерен сделать всё возможное, чтобы оформить его трансфер. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, российский клуб готов предложить 24-летнему хавбеку зарплату, значительно превышающую ту, которую ему готов платить «Палмейрас». При этом сам футболист предпочёл бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас».

Как отмечает ESPN, будущее Данило пока остаётся неопределённым. «Палмейрас» ещё не сделал официального предложения «Ботафого», однако потенциальная сумма сделки оценивается в € 20–25 млн. В свою очередь, нынешний клуб игрока рассчитывает получить за его трансфер не менее € 30 млн.

Также сообщается, что Данило не хочет уходить из «Ботафого» на фоне конфликта с клубом и рассчитывает расстаться с командой на хороших условиях.

Приоритетным вариантом для полузащитника остаётся возвращение в Европу, однако на данный момент он не получил предложений, которые полностью устраивали бы его. Ожидается, что окончательное решение по будущему игрока будет принято в ближайшие дни.

Отмечается, что Данило провёл 12 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии. Это позволяет ему перейти в другой клуб внутри страны, поскольку лимит, после которого футболист не может выступать за другую команду в одном сезоне, составляет 13 игр.