Президент Аргентины ответил Месси на слова о критике ситуации в стране

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на критические заявления Лионеля Месси относительно ситуации в стране.

– Господин президент, на прошлой неделе появились сообщения – поводом для них стал комментарий Месси о ситуации, в которой оказались аргентинцы, – о том, что вы или правительство были недовольны его словами о тяжёлом положении граждан. Вас задели эти высказывания Месси?

– Вовсе нет, совсем нет. Мы всегда приветствуем любые высказывания, сделанные из искренних побуждений.

Послушайте, мы, безусловно, не отрицаем проблем, стоящих перед страной. Например, уровень бедности составляет 30%; очевидно, что такая ситуация нас не радует. Но верно и то, что, когда я вступил в должность, и нам пришлось приводить экономические показатели в соответствие с реальностью, этот уровень составлял 57%. Если бы мы не предотвратили гиперинфляцию, нас ждал бы сценарий Венесуэлы, что привело бы к уровню бедности в 90%.

Хотя это огромное достижение, работа еще не завершена. Мы начинали с того, что 20% населения жили в условиях крайней нищеты, сегодня этот показатель составляет 6%. Предстоит сделать еще очень многое. Мы столкнулись с тем, что 70% детей жили в бедности, сегодня этот показатель – 42%.

Словом, проделана колоссальная работа, но многое ещё впереди. Было бы глупо отрицать это или полагать, что задача уже выполнена. Поэтому мне кажется вполне обоснованным прокомментировать текущее положение дел. Никто из нас не отрицает реальность.

Взгляните на ситуацию: становится очевидно, что нам предстоит еще очень много работы. Так с чего бы мне злиться на тот факт, что в Аргентине существует бедность? Вопрос в том, кто стал её причиной.

Последствия катастроф, накапливавшихся на протяжении целого столетия, невозможно устранить за два с половиной года. Я, безусловно, не стану злиться, когда кто-то указывает на факты. Вы же знаете, что это была кампания по дискредитации, раздутая СМИ.

Точно так же, как они манипулировали видеозаписями с моим участием, используя монтаж на базе искусственного интеллекта, они вырывали слова из контекста, чтобы разжечь вражду там, где для нее нет никаких оснований. Но мы уже знаем, что представляет собой этот мусор под названием «социализм XXI века», – ведь именно так они и действуют, – сказал Милей на Youtube-канале Radio Mitre.