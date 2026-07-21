Винисиус сделал косметическую процедуру по коррекции подбородка — TMK

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор перенёс процедуру по коррекции подбородка, сообщает TMK.

По информации источника, футболист сделал так называемую гармонизацию подбородка в одной из клиник Гоянии. Процедура была проведена после того, как Винисиус завершил выступление на чемпионате мира — 2026 и отправился в отпуск в Европу вместе с Вирджинией.

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2. После этого Винисиус отправился на отдых, а затем решил внести изменения во внешность.

Первый официальный матч «Реал» проведёт в новом сезоне 22 августа в гостях против «Эспаньола» в рамках Примеры.

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