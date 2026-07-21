Инсайд о завершении карьеры Месси в сборной, «Зенит» борется за Данило. Главное к утру

Журналист Эрнан Кастильо сообщил о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины, «Зенит» продолжает попытки купить полузащитника сборной Бразилии и «Ботафого» Данило, ФИФА обрезала президента США Дональда Трампа с командного фото сборной Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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