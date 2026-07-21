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21 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, PFL

Инсайд о завершении карьеры Месси в сборной, «Зенит» борется за Данило. Главное к утру
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Журналист Эрнан Кастильо сообщил о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины, «Зенит» продолжает попытки купить полузащитника сборной Бразилии и «Ботафого» Данило, ФИФА обрезала президента США Дональда Трампа с командного фото сборной Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины — источник.
  2. «Зенит» готов платить Данило зарплату, сильно превышающую вариант «Палмейраса» — ESPN.
  3. ФИФА обрезала президента США Трампа с командного фото сборной Испании с трофеем ЧМ.
  4. Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра».
  5. Ди Марцио сообщил подробности по будущему 40-летнего Луки Модрича в футболе.
  6. «Меньше болтай, придурок». Marca раскрыла подробности перепалки Отаменди и Родри.
  7. Энцо Фернандес, удалённый в финале ЧМ, обратился к болельщикам в соцсетях.
  8. «Боль невыносима». Лионель Месси опубликовал пост после поражения Аргентины в финале ЧМ.
  9. Бой Дениса Гольцова в PFL перенесён на другую дату.
  10. Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ.

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