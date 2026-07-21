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Президент Аргентины подвёл итог карьеры Месси в сборной страны

Президент Аргентины подвёл итог карьеры Месси в сборной страны
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Президент Аргентины Хавьер Милей после поражения аргентинской команды в финале ЧМ-2026 рассказал, как оценивает карьеру Лионеля Месси в сборной страны.

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Чувство благодарности. Человек, который более 20 лет находится на самой вершине своего вида спорта – в данном случае футбола, – достоин восхищения. По правде говоря, он подарил огромную радость всем аргентинцам. Более того, он дарил радость везде, где играл, и всем, кто ценит хороший футбол», — сказал Милей на Youtube-канале Radio Mitre.

На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

Ранее сообщалось, что Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины.

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