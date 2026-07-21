Александр Овечкин назвал своего любимого футбольного комментатора

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто является его самым любимым комментатором. Так, 40-летний хоккеист выбрал Василия Уткина, а из ныне комментирующих — ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

– Когда «Спартак» и «Зенит» играют, вы за кого?

– Мне без разницы. Нравится просто смотреть счёт.

– Ваш любимый футбольный комментатор?

– Василий Уткин.

– А из тех, кто сейчас работает? Генич, Нагучев, Черданцев, Шнякин?

– Черданцев, – сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, что этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).