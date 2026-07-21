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ESPN опубликовал сборную разочарований ЧМ-2026. Неймар попал в список

ESPN опубликовал сборную разочарований ЧМ-2026. Неймар попал в список
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Портал ESPN представил символическую сборную футболистов, которые, по мнению издания, не оправдали ожиданий на чемпионате мира — 2026.

В состав команды вошли вратарь Фернандо Муслера (Уругвай), защитники Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия) и Йозуа Киммих (Германия).

Линию полузащиты составили Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия) и Флориан Вирц (Германия).

Единственным нападающим в символической сборной разочарований стал Неймар из Бразилии.

По версии ESPN, эти футболисты не смогли показать на турнире тот уровень игры, которого от них ожидали перед началом чемпионата мира.

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