Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 21 июля

Сегодня, 21 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 11 встреч.
Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 21 июля (время — московское):
19:00. «Иберия 1999» – «Слован» Братислава;
19:00. «Мьельбю» – «Линкольн»;
19:00. «Арарат-Армения» – «Шэмрок Роверс»;
19:00. «Сабах» – «КуПС»;
20:00. «Орхус» – «Лех» Познань;
21:00. «Фенербахче» – «Гурник»
21:00. «Тун» – «Динамо» Загреб;
21:30. «Штурм» – «Хартс»;
21:45. «КИ Клаксвик» – «Кауно Жальгирис»;
22:00. «Викингур» – «Хапоэль».
22:00. «Ларн» – «Црвена Звезда».
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».