Лидер «Локомотива» Батраков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поделился ожиданиями от нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне железнодорожники заняли третью строчку.

— Какие ожидания от следующего сезона РПЛ?

— Многообещающие.

— Входите в сезон с надеждой на титул?

— Да. А как получится, не знаю, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

Полное интервью с Батраковым читайте скоро на «Чемпионате».