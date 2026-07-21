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«Локомотив» объявил о подписании нового контракта с Еремеевым

«Локомотив» объявил о подписании нового контракта с Еремеевым
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с молодым полузащитником Ильёй Еремеевым. Стороны заключили новое соглашение до конца 2030 года.

Фото: ФК «Локомотив»

«Илья Еремеев является воспитанником Академии «Локомотив». Новый сезон Илья начал в молодёжной команде клуба, провел за неё 11 матчей, в которых отличился дважды, а ещё два раза ассистировал партнёрам. Полузащитник также вызывается в юношескую сборную России U-19, за которую сыграл в одном матче. Летние сборы «Локомотива» Еремеев провёл вместе с основной командой и принял участие в нескольких контрольных матчах.

Желаем Илье сделать ещё один шаг вперёд, выполнить все поставленные перед собой цели и добиться больших побед в основном составе «Локомотива», — написала клубная пресс-служба.

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