Александр Бубнов: Инфантино судить надо

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в критической форме высказался о главе ФИФА Джанни Инфантино по завершении чемпионата мира — 2026. Победителем турнира стала сборная Испании, с минимальным счётом обыгравшая национальную команду Аргентины. Матч прошёл 19 июля.

— Я разочарован тем, что ФИФА делает. Глобально. Считаю, что это какой-то лёгкий беспредел начинается. И надо Инфантино срочно...

— В отставку.

— Собраться для начала, я бы сказал.

— Его судить надо! На него уголовное дело [возбуждать нужно] в Швейцарии.

— Выборы же в следующем году.

— Не выберут его. Если только Трамп не скажет, чтобы оставили, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».