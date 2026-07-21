Аргентинские СМИ рассказали о ближайших планах Лионеля Месси

Аргентинское онлайн-издание Diario Olé в социальной сети X рассказало о ближайших планах нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на фоне слухов о скором завершении карьеры форварда в национальной команде.

По информации источника, в ближайшие дни Месси посетит Росарио, где проживают его родители. Футболист хочет навестить отца, который испытывает проблемы со здоровьем. Позднее Лионель проведёт время со своей женой и детьми, после чего начнёт подготовку к сезону МЛС.

По ходу чемпионата мира — 2026 Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.