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Аргентинские СМИ рассказали о ближайших планах Лионеля Месси

Аргентинские СМИ рассказали о ближайших планах Лионеля Месси
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Аргентинское онлайн-издание Diario Olé в социальной сети X рассказало о ближайших планах нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на фоне слухов о скором завершении карьеры форварда в национальной команде.

По информации источника, в ближайшие дни Месси посетит Росарио, где проживают его родители. Футболист хочет навестить отца, который испытывает проблемы со здоровьем. Позднее Лионель проведёт время со своей женой и детьми, после чего начнёт подготовку к сезону МЛС.

По ходу чемпионата мира — 2026 Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

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