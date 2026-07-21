«Такого не бывает». Александр Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026

Бывший российский футболист Александр Мостовой назвал главное открытие чемпионата мира — 2026. Так, Мостовой выделил хорошую работу арбитров в рамках турнира.

«Мне очень понравился этот чемпионат мира. Во-первых, расширение себя оправдало. До старта турнира я не представлял, как это будет выглядеть, но сейчас понимаю, что это правильно. Однако ещё больше расширять точно не нужно — получится не пойми что.

Главное открытие ЧМ — хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе — такого не бывает. Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире. Зато у нас сыграли первый матч за Суперкубок — сразу же грубейшая ошибка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.