15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого не бывает». Александр Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026

«Такого не бывает». Александр Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой назвал главное открытие чемпионата мира — 2026. Так, Мостовой выделил хорошую работу арбитров в рамках турнира.

«Мне очень понравился этот чемпионат мира. Во-первых, расширение себя оправдало. До старта турнира я не представлял, как это будет выглядеть, но сейчас понимаю, что это правильно. Однако ещё больше расширять точно не нужно — получится не пойми что.

Главное открытие ЧМ — хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе — такого не бывает. Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире. Зато у нас сыграли первый матч за Суперкубок — сразу же грубейшая ошибка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Аргентинские СМИ рассказали о ближайших планах Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android