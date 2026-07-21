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Tyc Sports поделился инсайдом о будущем Месси в сборной Аргентины

Tyc Sports поделился инсайдом о будущем Месси в сборной Аргентины
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Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ещё не принял решения относительно своего будущего в национальной команде. Об этом сообщает Tyc Sports.

По данным источника, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира — 2026, не имея при себе готового решения, и не говорил своим близким, что сыграет за сборную на ЧМ, после чего завершит карьеру в национальной команде.

По ходу чемпионата мира — 2026 Лионель Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования. ЧМ-2026 выиграла сборная Испании.

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