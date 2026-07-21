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«Для меня это стало удивлением». Батраков раскрыл историю знакомства с будущей женой

«Для меня это стало удивлением». Батраков раскрыл историю знакомства с будущей женой
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о знакомстве со своей супругой Ириной Подшибякиной.

Фото: Соцсети Батракова

«Это произошло на «РЖД Арене». Я восстанавливался от незначительного повреждения после игры за молодёжный состав, Ира тоже восстанавливалась, но уже от более значительной травмы. Мы с ней до этого вообще не общались, но она подошла ко мне и сказала: «У тебя всё получится». Для меня это стало неким удивлением. Так всё и закрутилось.

Ира покорила своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе.

Уже после первых встреч я понял, что она меня «зацепила». Даже не как девушка, а как человек. В общении было видно, что она искренняя. У нас одинаковые жизненные ценности, в этом мы похожи», — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

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