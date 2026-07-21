Тотти: Синнер стал первой ракеткой мира после того, как поиграл со мной в падел

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти забавно высказался о своём положительном влиянии на пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Ты можешь обыграть Синнера в падел?

— А теперь без шуток… С тех пор, как он сыграл со мной в падел, он стал первой ракеткой мира! Кто-то скажет, что это совпадение, но…! Каждый пусть приписывает заслуги себе, я никогда об этом не говорил, но сегодня скажу. Я поиграл с ним несколько минут, показал пару финтов и движений, и он всё понял, — сказал Тотти в видео на YouTube-канале Voci di Calcio.