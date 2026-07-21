В агентстве Даку прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к игроку

В агентстве, которое представляет интересы форварда «Рубина» Мирлинда Даку, ответили на новости об интересе к албанскому форварду со стороны ПФК ЦСКА.

«Есть несколько команд, заинтересованных в Даку, но на начало сезона он сосредоточен на «Рубине». Посмотрим, что принесёт трансферное окно», — сказали в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что ЦСКА готов заплатить за Даку необходимую сумму отступных в € 10 млн, но ещё не обсуждал зарплату игрока, по которой надо будет торговаться. Также в руководстве клуба продолжаются обсуждения на предмет необходимости трансфера.