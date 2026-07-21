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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Батраков составил портрет идеального футболиста

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Батраков составил портрет идеального футболиста
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По просьбе «Чемпионата» полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам. Он назвал идеальных игроков по разным параметрам в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Скорость: Килиан Мбаппе
Сила: Криштиану Роналду
Техника: Лионель Месси
Правая нога: Педри
Левая нога: Лионель Месси
Игра головой: Гарри Кейн
Харизма: Пепе
Интеллект: Лионель Месси

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

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