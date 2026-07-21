ФИФА отменила красную карточку Леандро Паредеса за драку в финале ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить удаление полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку в финале чемпионата мира — 2026 с Испанией (0:1). Никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Об этом сообщает журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в социальной сети X.

Напомним, после финального свистка в матче между Аргентиной и Испанией на поле случилась потасовка. Защитник аргентинцев Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес.

Сначала хавбек агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.