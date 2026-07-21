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ФИФА отменила красную карточку Леандро Паредеса за драку в финале ЧМ-2026

ФИФА отменила красную карточку Леандро Паредеса за драку в финале ЧМ-2026
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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить удаление полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку в финале чемпионата мира — 2026 с Испанией (0:1). Никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Об этом сообщает журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Напомним, после финального свистка в матче между Аргентиной и Испанией на поле случилась потасовка. Защитник аргентинцев Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес.

Сначала хавбек агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

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