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«Локомотив» продлил контракт с Голубевым

«Локомотив» продлил контракт с Голубевым
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с молодым нападающим Владиславом Голубевым. Стороны заключили новое соглашение до лета 2031 года. Игрок провёл летние учебно-тренировочные сборы с основной командой.

Фото: ФК «Локомотив»

«Воспитанник нашей Академии в этом году стал одним из лидеров молодёжной команды, прошёл летние сборы с основой и ярко проявил себя в товарищеских матчах.

Поздравляем Владислава с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса, яркой игры и больших побед вместе с красно-зелёными!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

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