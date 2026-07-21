Кузнецов — о «Золотом мяче» ЧМ: Родри был мотором команды, заслуженно

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о присуждении награды лучшему игроку чемпионата мира — 2026 полузащитнику Испании Родри. В финале турнира испанцы обыграли Аргентину — 1:0.

«Сборная Испании по праву выиграла данный чемпионат мира. Единственной командой, которая могла бы остановить эту сборную, была Франция. Несмотря на одну из самых сильных линий нападения, игроки Дешама ничего не смогли противопоставить организованной игре сборной Испании. Единственная команда, которой удалось забить испанцам, — сборная Бельгии. Но всё равно бельгийцам было тяжело остановить команду де ла Фуэнте — по организации и исполнению испанцы их превосходили.

Что касается «Золотого мяча» чемпионата мира Родри, он заслуженный. Месси был полностью освобождён от оборонительной работы, в то время как Родри был мотором команды. Он успевал и созидать, и обороняться. Как правило, «Золотой мяч» получает игрок из команды-победительницы турнира. Поэтому говорить, что Месси обокрали, — неправильно» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Леонидом Рыбаковым.