«Это всё стереотипы». Алексей Батраков высказался о женском футболе

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о женском футболе. Напомним, его супруга — экс-футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина.

— До сих пор есть люди, которые, мягко говоря, критикуют женский футбол. У тебя поменялось мнение о нём после встречи с Ириной?

— У меня и до встречи не было негативного взгляда на это. Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Мы пару раз с Ирой смотрели женскую Лигу чемпионов, для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены, с футбольным IQ. Это всё стереотипы, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.