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Тедеев: я против решения не бросать жребий в матче «Зенит» — «Спартак», это некрасиво

Тедеев: я против решения не бросать жребий в матче «Зенит» — «Спартак», это некрасиво
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Российский тренер Заур Тедеев высказался о несостоявшейся жеребьёвке в матче OLIMPBET Суперкубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Главный судья встречи Евгений Буланов отказался от процедуры жребия из соображений безопасности.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Надо разобраться и посмотреть со стороны, насколько агрессивны были болельщики «Спартака», чтобы принимать такое решение. Понятно, что безопасность превыше всего. Понятно, что в регламенте прописано, что могут решение в пользу того, чтобы пробивать пенальти в противоположные ворота из-за поведения болельщиков. Однако в то же время, надо посмотреть, насколько агрессивны были болельщики «Спартака». Почему в этой ситуации принял такое решение вместе с коллегами? В этой ситуации можно было разобрать более правильно и бросить жребий.

Я не думаю, что спартаковские болельщики настолько дурны, чтобы в определённый момент мешать своим футболистам. Они бы этого не делали. Правильным решением было бы бросить жребий. Если честно, я не видел ничего сверх-плохого в действиях болельщиков. Подобное происходит в большинстве крупных матчей. Не было чего-то вопиющего, из-за чего судья принял такое решение. Я против такого решения. Это некрасиво», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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